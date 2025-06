Una serata di teatro e trekking all' ombra dei calanchi romagnoli

Unisciti a noi per una serata indimenticabile all'insegna dell'arte e della natura, tra il fascino del teatro e il mistero delle calanche romagnoli. Sabato 12 luglio, alle ore 21.15, dalla piazzetta dei minatori di Formignano parte un trekking notturno di 4 chilometri che ti porterĂ in un viaggio suggestivo e inedito, scandito anche da performance teatrali immersi nell'ombra e nella magia di un paesaggio unico. Non perdere questa esperienza straordinaria che unisce emozioni e scoperta.

