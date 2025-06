Una sala per rivivere la strage Civitella ridà spazio alla memoria

In un luogo che ricorda e rende omaggio alle vittime della violenza, la sala rivive le drammatiche testimonianze di quegli eventi. Tra ricordi e memoriali, si intende preservare la memoria storica per non dimenticare mai il valore della pace. Entriamo insieme in questo spazio dedicato alla memoria, dove il passato ci invita a riflettere sul presente e a costruire un futuro di rispetto e solidarietà . Perché ricordare è il primo passo verso la verità e la riconciliazione.

"Quando siamo usciti dalla chiesa, ho visto i tedeschi sul sagrato che ridevano. Ho pensato: è il segno che non ci faranno del male". Donne e bambini "Raus, in campagna!", gli uomini rastrellati sulla piazza e a gruppi di cinque, mitragliati alla parete in pietra, a un passo dal belvedere che apre la vista sui boschi. "Sapete perchè li trucidarono proprio in quel punto? Per sfruttare l’eco della valle e far sentire ai partigiani le urla dei civili mentre venivano uccisi". La voce ferma, quelle scene ancora chiarissime, negli occhi e nel racconto. Ida Balò rivive e ripete l’orrore, nel giorno in cui si rende omaggio alle vittime dell’eccidio: 244 morti tra Civitella, Cornia e San Pancrazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una sala per rivivere la strage. Civitella ridĂ spazio alla memoria

In questa notizia si parla di: sala - rivivere - strage - civitella

Una sala per rivivere la strage. Civitella ridà spazio alla memoria; Germania ai piedi di Ida Balò. Cavaliere l’eroina di Civitella.

Una sala per rivivere la strage. Civitella ridà spazio alla memoria - Balò: "Trucidati sul belvedere per far sentire le urla ai partigiani". Segnala lanazione.it

Strage nazifascista di Civitella, Ida Balò ha ricevuto il cavalierato dalla Germania: "Se all'odio si risponde con l'odio le guerre non hanno fine" - A Civitella in Val di Chiana, teatro insieme a Cornia e San Pancrazio di uno degli eccidi più atroci dell'Italia del XX secolo, è stata conferita a Ida Balo’, sopravvissuta alla strage, l'onorificenza ... Da corrierediarezzo.it