Una raccolta fondi per aprire il primo forno per ceramiche della città | A servizio degli artisti e della comunità

Alla fine della mia campagna elettorale mi ha sorpreso apprendere che la nostra città non disponeva ancora di un forno dedicato alla ceramica, un’occasione persa per valorizzare gli artisti locali e rafforzare il nostro patrimonio culturale. Così, grazie all’incontro tra Rosella Mengozzi, Chiara Francesconi e Laura Pagliai, nasce l’idea di una raccolta fondi per realizzare il primo forno comunale, un sogno che può diventare realtà grazie alla generosità di tutti.

Dall'incontro di tre donne - la maestra di cucina Rosella Mengozzi, la consigliera comunale Chiara Francesconi e la ceramista Laura Pagliai - nasce l'idea di una raccolta fondi per acquistare un forno di cottura per ceramiche. "Alla fine della mia campagna elettorale mi ha sorpreso apprendere che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

