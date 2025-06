' Una notte al Museo'

Una notte al museo… per davvero. L’esperienza che accende la mente e libera il cuore, trasformando l’ordinario in straordinario. Al LUDUM, sabato 5 luglio, non vendiamo semplici biglietti, ma chiavi di avventura e scoperta. Questa non è una notte qualunque, è un’occasione unica per vivere l’arte, la storia e la cultura come mai prima d’ora—pronto a lasciarti sorprendere?

Museo dell’Opera del Duomo aperto gratuitamente in occasione della Notte Europea dei Musei - In occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze apre gratuitamente le sue porte il 17 maggio.

Una notte al museo - Il Giorno - Una notte al museo Un’occasione ma anche un modo diverso dal solito per vivere non solo l’arte. Segnala ilgiorno.it