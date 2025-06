Una maratona gratuita di benessere Dalla colazione con pilates all’aperitivo

una giornata di pura energia e relax, tutta gratuita, pensata per rigenerare corpo e mente in un ambiente stimolante. Dalla colazione al benessere, all’aperitivo finale, ogni momento è un’opportunità di scoperta e condivisione. Non perdere questa occasione unica: prenota subito e vivi un’esperienza coinvolgente e completa, perché il benessere non si può rimandare!

Una giornata intera, volendo, dalla colazione all'aperitivo, tutta dedicata al benessere: talk interattivi, attività guidate, sessioni pratiche e pure degustazioni, in piccoli gruppi all'interno dello Step - Futurability District, il "Museo del futuro" di piazza Olivetti, dietro Scalo Romana. L'appuntamento è domani martedì 1° luglio, dalle otto alle otto, bisogna prenotarsi (sul sito https:benessereday.cdi.it) ma è tutto gratis. Cioè, offerto dal Cdi, Centro diagnostico italiano fondato nel 1975 da Fulvio Bracco, seconda generazione dell'azienda che oggi è una multinazionale farmaceutica, che oggi conta 35 poliambulatori convenzionati col Servizio sanitari nazionale per visite specialistiche, analisi di laboratorio e diagnostica.

