Una densa colonna di fumo in via Giulia cosa sappiamo

Una densa colonna di fumo in via Giulia ha attirato l'attenzione di residenti e passanti. Attorno alle 18:30 di oggi, un incendio si è scatenato in una palazzina di fronte al Giardino Pubblico, suscitando preoccupazione e curiosità. Molti hanno assistito alle prime fiamme che si elevavano dall’edificio, creando un quadro impressionante. Resta da capire quali siano le cause e come evolverà la situazione, ma i soccorsi sono già in azione per contenere il rogo.

Attorno alle 18:30 di oggi un incendio è divampato in una palazzina antistante al Giardino Pubblico. Molti testimoni riportano il tratto impressionante delle prime fiamme che si alzavano dall'immobile, sito in via Giulia 11, seguite da una densa colonna di fumo che ha cominciato ad alzarsi dal. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: densa - colonna - fumo - giulia

Incendio in un deposito di materiale plastico, densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Il sindaco: «Tenete chiuse le finestre» - Un’allarme in città: una colonna di fumo nero e denso si solleva dal deposito di materiale plastico in via Urbano, a Padova.

L’incendio divampato nei giorni scorsi sul monte Erto, ha ripreso a bruciare nel pomeriggio. Si segnala una densa colonna di fumo proveniente dalla stessa zona interessata dalle fiamme due giorni fa. Le operazioni di spegnimento sono state riattivate con l’int Vai su Facebook

Una densa colonna di fumo in via Giulia, cosa sappiamo; Fumo e fiamme sul tetto di un palazzo in via Giulia: evacuato lo stabile, traffico bloccato; Fiamme in via Giulia a Trieste, va a fuoco il tetto di un edificio: evacuata l’intera palazzina.

Busto Garolfo, camion in fiamme: densa colonna di fumo nel cielo - Il Giorno - Un autoarticolato ha preso fuoco all’interno di una fabbrica situata in via Arconate a Busto Garolfo nella tarda mattinata di ... Come scrive ilgiorno.it

Incendio con colonna di fumo alta visibile da lontano a scapigliato rosignano marittimo - Un incendio ha colpito l’impianto di trattamento rifiuti di Scapigliato a Rosignano Marittimo (Livorno), con intervento dei vigili del fuoco da Cecina, Livorno e Lucca e uso dell’elicottero Drago per ... Si legge su gaeta.it