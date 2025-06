Una cabina di regia per fronteggiare gli incendi estivi

mettono a rischio la sicurezza dei cittadini richiedono interventi immediati e coordinati. Per questo, proponiamo l'istituzione di una cabina di regia dedicata, che coinvolga tutte le forze competenti, per monitorare, prevenire e intervenire tempestivamente sugli incendi estivi. Solo con un’azione sinergica potremo proteggere il nostro territorio e salvaguardare il patrimonio naturale della provincia di Caserta.

Il coordinatore cittadino di Caserta della Lega, Maurizio Del Rosso, interviene sulla questione dei roghi che stanno distruggendo la vegetazione in varie zone della provincia di Caserta e lancia la sua proposta per ridurre i pericoli. "I roghi che stanno devastando Baia Domizia e che. 🔗 Leggi su Casertanews.it

