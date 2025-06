Una brutta Inter perde 2-0 contro il Fluminense ed è fuori dal Mondiale per Club

Una serata da dimenticare per l’Inter, che perde 2-0 contro il Fluminense e vede sfumare il sogno mondiale per club. La sfortuna e un pizzico di imprecisione hanno condannato i nerazzurri, con un palo e una traversa che avrebbero potuto cambiare le sorti della partita. Il protagonista inaspettato è stato il portiere Fabio, 44 anni, che ha tenuto a bada gli attacchi brasiliani. Ora, l’Inter si concentra sui prossimi quarti di finale contro la vincente di Manchester City-Al-Hilal.

Nerazzurri sfortunati: un palo e una traversa. Protagonista il portiere 44enne portiere Fabio che neutralizza ogni attacco nerazzurro: i brasiliani passano dopo appena 3' con Cano e raddoppiano nel finale con Hercules. Ai quarti contro la vincente di Manchester City-Al-Hilal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Una brutta Inter perde 2-0 contro il Fluminense ed è fuori dal Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: brutta - inter - perde - fluminense

Ultras Inter, brutta stoccata per Beretta e Ferdico: arriva la richiesta ufficiale dal pubblico ministero - Gli ultras Inter rivolgono una dura contestazione a Beretta e Ferdico, mentre il pubblico ministero Paolo Storari ha presentato le richieste ufficiali di condanna nel procedimento giudiziario.

Sarà Inter-Fluminense agli ottavi del Mondiale per Club I nerazzurri sfideranno i brasiliani guidati in difesa da Thiago Silva lunedì 30 giugno alle 21:00 al Bank of America Stadium di Charlotte, nel North Carolina. Vai su Facebook

Mondiale per Club, l'Inter perde 2-0 contro il Fluminense: Chivu eliminato agli ottavi LIVE; Una brutta Inter perde 2-0 contro il Fluminense ed è fuori dal Mondiale per Club; Ripert (ex prep. atletico Inter): Critiche ingiuste al nostro lavoro. I gol presi nel finale? Non....

Mondiale per club, disastro Inter: il Fluminense elimina i nerazzurri per 2-0 - L'undici di Chivu è troppo nervoso e subisce il raddoppio con Hercules, venendo eliminato dal Fluminense di Thiago ... ilgiornale.it scrive

Inter-Fluminense 0-2: finisce qui! Inter eliminata dal Mondiale - Fluminense, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Come scrive inter-news.it