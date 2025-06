Una bimba di 8 anni è annegata nella piscina di un parco acquatico

Tragedia nel cuore di Rende, dove una bimba di otto anni ha perso la vita annegando nella piscina del Parco Acquatico "Santa Chiara". Un evento drammatico che ha sconvolto l’intera comunità , lasciando tutti con il fiato sospeso. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause di questa tragedia e prevenire future tragedie simili. La comunità piange questa perdita devastante e si chiede come evitare che simili incidenti accadano di nuovo.

Una bimba di otto anni è morta annegata all'interno della piscina del Parco acquatico "Santa Chiara" di Rende (Cosenza). Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per la piccola. Ai carabinieri della Compagnia di Rende sono affidate le indagini per. 🔗 Leggi su Today.it

