Una battaglia dopo l' altra | il primo teaser del nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio

È stato diffuso il primo teaser di Una battaglia dopo l'altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio protagonista. A meno di tre mesi dalla sua uscita ufficiale, Una battaglia dopo l'altra, il nuovo attesissimo film di Paul Thomas Anderson, comincia finalmente a mostrarsi. La pellicola, fissata per il debutto il 26 settembre, si colloca in una finestra temporale perfetta per una possibile anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, un'opzione che il regista ha già percorso in passato. Il film è stato pensato per una distribuzione in grande stile, con proiezioni previste anche in IMAX e in formato 70mm, a conferma del suo impatto visivo.