Una 14enne ha tentato di accoltellare i poliziotti intervenuti mentre litigava con una coetanea

Una situazione di tensione improvvisa si è trasformata in un episodio inquietante: una 14enne ha tentato di aggredire con un coltello i poliziotti intervenuti per placare un litigio tra coetanee vicino alla stazione di Santa Maria Novella, a Firenze. Ad allarmare la pattuglia della polizia ferroviaria erano state le urla e i gesti aggressivi delle giovani coinvolte. Un intervento che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se non fosse stato prontamente gestito, dimostrando quanto sia importante il controllo tempestivo in situazioni di crisi.

