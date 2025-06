Un ricercatore della verità Arriva in sala il film su Almerigo Grilz

Un ricercatore della verità si immerge nel dramma di Almerigo Grilz, inviato di guerra scomparso in Mozambico. Dal 3 luglio, l’Albatross di Giulio Base porta sul grande schermo la storia di un uomo coraggioso, capace di svelare ciò che il silenzio nasconde. Il cardinale Zuppi lo definisce: "Un uomo che faceva conoscere quello che era nascosto", portando alla luce una figura di grande valore e determinazione.

