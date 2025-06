Un Pride contro la russificazione dell’Europa e della democrazia liberale

Un Pride che si anima di coraggio e speranza, è un gesto di resistenza contro la russificazione dell’Europa e la minaccia alla democrazia liberale. Le immagini di Budapest, con la sua vibrante presenza e il sostegno internazionale, rappresentano un messaggio potente: l’unità e la solidarietà sono le armi più efficaci per difendere valori fondamentali. Come ha sottolineato Carmelo Palma su X, se c’è un vero spirito di libertà, questo diventa inarrestabile.

Sono bellissime e commoventi le immagini del Pride a Budapest, con la resistenza ungherese al semi despota Viktor Orbán in grande spolvero e, certamente, rinfrancata dall’abbraccio solidale della comunità politica internazionale, testimoniato dalla presenza lungo le affollate strade della capitale perfino dell’opposizione italiana con delegazioni autorevoli e per una volta non litigiose. Come ha sottolineato Carmelo Palma su X, se c’è un significato politico della manifestazione di Budapest, e certamente c’è, non può essere limitato alle importanti questioni poste dal Pride, ma va esteso alla resistenza contro la russificazione dell’Europa e contro la chiusura della società aperta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Un Pride contro la russificazione dell’Europa e della democrazia liberale

