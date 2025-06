Un posto all' ombra - Il terribile dinosauro di Maga Cornacchia

In un mondo pieno di avventure e misteri, un posto all’ombra si trasforma nel teatro di una battaglia epica tra il bene e il male. Il CAPI e l’ASSISTENTE, armati di coraggio e astuzia, cercano i piccoli eroi pronti a sventare il piano malefico di Maga Cornacchia, tornata più determinata che mai... e questa volta, con un terribile dinosauro al suo fianco, il caos preistorico rischia di prendere il sopravvento!

