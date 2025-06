Un Posto al Sole anticipazioni dal 7 all' 11 luglio | Alberto aggredito un altro protagonista rischia la vita

Prepariamoci a un settennale di emozioni con le anticipazioni di "Un Posto al Sole" dal 7 all'11 luglio 2025. Tra tensioni, colpi di scena e rischi di vita, i protagonisti si trovano ad affrontare sfide che cambieranno il loro destino. Alberto è stato aggredito, e un altro personaggio rischia di non farcela: cosa riserverà il futuro ai nostri cari? Scopriamolo insieme, perché ogni puntata promette di sorprenderti fino all'ultimo minuto.

Le prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 7 al 11 luglio 2025 su Rai 3, saranno ricche di sorprese. Vi presentiamo qui le anticipazioni delle principali trame di quanto andrà in onda, come di consueto, alle 20.50 su Rai 3 da lunedì a venerdì.