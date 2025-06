Un nuovo spazio per le donne all' Albergheria | inaugura B-una

Un nuovo spazio dedicato alle donne nell’Albergheria si apre con entusiasmo, offrendo un ambiente di ascolto e condivisione dove le esperienze si intrecciano e si trasformano in percorsi di supporto e crescita. B-Una rappresenta molto più di un semplice luogo: è un simbolo di connessione, solidarietà e creatività femminile. Un’opportunità unica per rafforzare alleanze e costruire insieme un futuro più inclusivo e vibrante. Lo spazio è pensato per accogliere, ascoltare...

