Un nuovo progetto di co-housign per persone fragili

Un innovativo progetto di co-housing trasformerà l’ex scuola elementare di Pogi, frazione di Bucine, in un’oasi di solidarietà per anziani fragili e persone in difficoltà. Con un investimento di 820 mila euro del PNRR, questa iniziativa mira a riqualificare uno spazio storico, restituendogli vita e dignità. Un grande passo verso un futuro più inclusivo e umano, dove la comunità si prende cura dei più deboli e li accompagna verso una nuova serenità.

A Pogi, frazione del comune di Bucine, nascerà una nuova struttura di co-housing dedicata ad anziani fragili e persone in difficoltà. Un progetto importante, finanziato con 820 mila euro del Pnrr, che punta a restituire piena vita all’ex scuola elementare, poi diventata centro diurno Carlo Urbani. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

