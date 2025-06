Un murales per i 26 anni della Teste Quadre

Un murales per i 26 anni delle Teste Quadre: un’opera che celebra passione, amicizia, fedeltà e condivisione, i valori che rendono unica questa tifoseria. La festa al circolo Pigal è stata un successo, coinvolgendo tutti in un clima di entusiasmo e orgoglio. In questa occasione speciale, è stato anche disvelato lo splendido murale, simbolo di un legame indissolubile tra i tifosi e la loro amata Reggiana, un tributo che resterà nel cuore di tutti.

Passione, amicizia, fedeltà, condivisione e. arte. Questi sono i valori migliori che può esprimere una tifoseria di calcio e che sono stati ben rappresentati alla festa delle Teste Quadre che si è tenuta sabato sera al circolo Pigal, uno dei ritrovi prediletti dello storico gruppo organizzato sempre al seguito della Reggiana, dove si è tenuta una bella e partecipatissima festa. Per l’occasione è stato anche disvelato lo splendido murales, realizzato dal tifoso-artista Mattia Ferrarini. Una vera e propria opera d’arte, come detto, che fa capire quanta dedizione e amore ci siano dietro a quella che per molti è come una vera e propria seconda famiglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Un murales per i 26 anni della Teste Quadre

In questa notizia si parla di: murales - teste - quadre - anni

Sabato non prendere impegni. C'è la festa delle Teste Quadre. Vai su Facebook

Un murales per i 26 anni della Teste Quadre; Teste Quadre e Vandelli ribadiscono: Fuori per protesta; A Rubiera un murale sulla leggenda delle Teste Quadre. VIDEO.

Un murales per i 26 anni della Teste Quadre - Lo si può ammirare al circolo Pigal, a due passi dallo stadio Città del Tricolore. Secondo sport.quotidiano.net

Muzzarelli e Vecchi, aria di derby: "Ma evitiamo offese e violenze". Nuovo murales sulle ’teste quadre’ - Il Resto del Carlino - Nuovo murales sulle ’teste quadre’ A Rubiera, proprio a metà tra le due città, l’episodio del Tassoni dove nacque l ... Scrive ilrestodelcarlino.it