Un Mister per Eroe | il corso Blsd che trasforma gli allenatori in custodi della vita

Un mister per eroe: il corso BLSD che trasforma gli allenatori in autentici custodi della vita. Allenatori, oltre a guidare le squadre, possono fare la differenza anche nelle emergenze, diventando veri e propri eroi sul campo. Con questo spirito nasce "Un mister per eroe", un percorso formativo promosso da Allen Tempestini e Pasquale Vita, volto a diffondere competenze fondamentali per salvare vite e rafforzare il ruolo sociale e umano degli allenatori.

Un allenatore può fare molto di più che guidare una squadra: può diventare un vero e proprio custode in campo. È con questo spirito che nasce "Un mister per eroe", il corso Blsd voluto da Allen Tempestini, osservatore della Acf Fiorentina per la Calabria, e promosso da Pasquale Vita presidente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: mister - eroe - corso - blsd

50 anni di Mister No, l’eroe proletario di Casa Bonelli - Da mezzo secolo, Mister No incarna l’anima avventurosa e proletaria del fumetto italiano, accompagnando generazioni tra terre lontane e sfide inaspettate.

Calcio e salute, la Bulldog Vibo pronta a ospitare il corso Blsd incentrato sulle tecniche salvavita.

Corso Blsd per i militari della provincia di Massa-Carrara - MSN - Corso Blsd per i militari della provincia di Massa- Secondo msn.com

«Corso Blsd: formarsi per salvare vite» - Promotori dell'iniziativa: i volontari della protezione civile comunale. Si legge su civonline.it