Un inghippo burocratico nega il futuro a centinaia di educatori | la laurea non è più valida La soluzione dell’ateneo | 500 euro esami mancanti da sostenere tirocinio e nuova tesi

Un inghippo burocratico sta mettendo a rischio il destino di centinaia di futuri educatori provenienti dall’Università di Modena e Reggio Emilia. La loro laurea, ritenuta invalida, li lascia in una difficile attesa, mentre l’ateneo propone una soluzione inaspettata: 500 euro, esami da sostenere, tirocinio e una nuova tesi. Una vicenda dai contorni incredibili che richiede attenzione e chiarezza per tutelare il diritto al futuro di questi giovani professionisti.

Una vicenda dai contorni incredibili sta emergendo tra gli ex studenti del corso di Scienze dell'Educazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Un inghippo burocratico nega il futuro a centinaia di educatori: la laurea non è più valida. La soluzione dell'ateneo: 500 euro, esami mancanti da sostenere, tirocinio e nuova tesi.

