un giudice ha stabilito che le chat tra taylor swift e blake lively devono essere condivise con il team legale di justin baldoni

In un caso sorprendente che mescola star di Hollywood e accuse legali, un giudice ha deciso che le chat tra Taylor Swift e Blake Lively devono essere condivise con il team legale di Justin Baldoni. Sebbene la causa per diffamazione sia stata archiviata, gli avvocati di Baldoni non desistono, alimentando nuovi interrogativi sulla riservatezza delle celebritĂ . Quali segreti si nascondono dietro queste conversazioni?

Anche se la causa per diffamazione intentata da Justin Baldoni contro Blake Lively è stata archiviata, i suoi avvocati non mollano la presa su Taylor Swift.

