Un giovane è stato pestato per uno sguardo di troppo a una ragazza

Un episodio di violenza scuote la quiete di Marino: un giovane, vittima di calci e pugni per uno sguardo di troppo a una ragazza, ha vissuto momenti di pura paura lo scorso primo maggio. La furia degli aggressori, arrestati poco dopo dai carabinieri, mette in evidenza quanto possa essere sottile il confine tra insicurezza e violenza. Un triste promemoria della necessità di diffondere rispetto e tutela nella nostra comunità...

Un giovane √® stato picchiato con calci e pugni per uno sguardo di troppo nei confronti di una ragazza. Un'aggressione violenta che √® stata consumata lo scorso primo maggio¬†dopo mezzanotte in localit√† Cava dei Selci, nel comune di Marino. Sette le persone che sono state arrestate dai carabinieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Choc dopo la discoteca a San Benedetto, il giovane anconetano: ¬ęNon volevo investire i 3 ragazzi. Sono stato picchiato e derubato¬Ľ - Un increscioso episodio ha scosso San Benedetto, dove un giovane anconetano di 23 anni racconta la sua versione dei fatti dopo un incidente avvenuto all'alba.

Non sarebbe stato uno sguardo mal interpretato, o qualche parola di troppo, a scatenare la furia omicida di Salvatore Sannino, 19 anni, accusato dell'assassinio di Nicola Mirti Vai su Facebook

Salerno, rissa per una ragazza contesa: giovane in prognosi riservata - Una violenta lite è scoppiata in piazza Sedile del Campo nella notte tra sabato e domenica: a farne maggiormente le spese è stato un ragazzo romeno, colpito alla testa con uno ... Lo riporta ilmattino.it

Palermo, accoltellato per uno sguardo di troppo: condannati - LiveSicilia - Giovane accoltellato per uno sguardo di troppo, condannati due cugini I due sono stati coinvolti nel delitto che coinvolse Paolo La Rosa LA SENTENZA ... Da livesicilia.it