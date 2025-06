Un gioiellino del Napoli verso il debutto in Serie A | le ultime sul trasferimento

Un giovane talento napoletano, protagonista della Serie B, si prepara a fare il grande salto in Serie A, portando entusiasmo e speranze nel cuore dei tifosi. Con la stagione 2024-25 ormai conclusa e la finestra di mercato aperta da martedì 1 luglio, il Napoli lavora senza sosta per rafforzare la rosa e assicurarsi un debutto da sogno nel massimo campionato. La squadra partenopea si prepara a sorprendere ancora una volta, puntando a consolidare il proprio ruolo di protagonista nel calcio italiano.

Un calciatore rivelazione della Serie B di proprietà del Napoli potrebbe fare il grande salto e giocare la stagione nella massima serie Oggi termina la stagione calcistica 2024-25 e da martedì 1 luglio comincia la sessione estiva di calciomercato. Da questo momento in poi, le società potranno tesserare i nuovi acquisti e completare tutti i trasferimenti. Nel frattempo il Napoli si muove per completare la rosa e renderla già funzionale per il primo ritiro estivo. Antonio Conte vorrà avere una rosa quasi pronta per la lunga stagione e per tale ragione sono stati già definiti i primi due acquisti che si presenteranno in Trentino: De Bruyne e Marianucci. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Un gioiellino del Napoli verso il debutto in Serie A: le ultime sul trasferimento

In questa notizia si parla di: serie - napoli - gioiellino - debutto

Serie A, oggi gli orari per le ultime giornate: e in caso di spareggio Napoli Inter spunta una data - Oggi la Lega Serie A rivelerà gli orari delle ultime giornate, con una possibile simultaneità delle partite per il gran finale.

Genoa, favola Venturino: doppietta alla prima da titolare per il talento classe 2006; La catena di hotel di lusso Hilton apre a Napoli il suo nuovo gioiellino; Chi è Vanja Vlahovic, il nuovo gioiellino dell’Atalanta lanciato da Gasperini contro il Como.

Serie A, Verona-Napoli 2-5: manita al debutto per Spalletti - 5: manita al debutto per Spalletti Vanno in gol Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano: rovesciato il vantaggio di Lasagna 15 Ago 2022 - sportmediaset.mediaset.it scrive

Quantware Napoli, via alla serie A. domenica debutto con Marcianise - Il Mattino - domenica debutto con Marcianise Seconda stagione nella massima serie per la formazione di Calabrese. Lo riporta ilmattino.it