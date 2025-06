Un costone di roccia è caduto  fra Bacoli dove c' è stato l' epicentro della scossa a 5 km di profondità e Pozzuoli Il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha parlato dell' emergenza e della necessità di convivere con il bradisismo fintanto che si mantiene a questi livelli

Un nuovo episodio sismico scuote i Campi Flegrei, con un terremoto di magnitudo 4.6 che ha colpito l’area, causando crolli e preoccupazione tra i residenti. Un costone di roccia è caduto a Bacoli, e il ministro Musumeci ha ribadito: «Dobbiamo imparare a convivere con questa emergenza, finché il fenomeno rimane sotto controllo». La sfida ora è gestire un equilibrio delicato tra natura e sicurezza.

«M i attengo a quanto riferito dall’INGV: siamo all’interno della crisi bradisismica, speriamo non ci siano evoluzioni. Purtroppo dobbiamo convivere con questo fenomeno, fintanto che si mantenga a questi livelli ». Così il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, entrando a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, ha commentato il terremoto di magnitudo 4.6 registrato oggi alle 12:47 nell’area dei Campi Flegrei. Secondo l’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, la scossa – avvertita distintamente in tutta l’area – ha avuto epicentro nei pressi della costa di Bacoli, con una profondita’ di circa 5 km. 🔗 Leggi su Iodonna.it