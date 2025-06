Un corso di cucina per scoprire tutte le ricette che hanno come protagonista il passatello

Se sei appassionato di cucina e desideri conoscere i segreti di uno dei piatti più amati, non puoi perderti l'evento imperdibile di mercoledì 2 luglio al teatro Mazzini di Cervia. L’Academia del Cardo organizza gratuitamente il corso “Sua maestà il passatello”, dove chef Gianni Berti e Roberto Bagnolini sveleranno tutte le potenzialità di questa prelibatezza, portandoti in un viaggio culinario ricco di scoperta e gusto. Un’occasione unica per imparare, divertirsi e lasciarsi conquistare dalla tradizione.

Mercoledì 2 luglio presso il teatro Mazzini di Cervia dalle 20.30, l’Academia del Cardo organizza il corso di cucina a ingresso gratuito “Sua maestà il passatello”. Lo chef Gianni Berti (Locanda dei Salinari) e Roberto Bagnolini guideranno i partecipanti alla scoperta delle potenzialità e della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

