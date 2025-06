Un concerto in piazza per festeggiare i 50 anni di carriera della band Il giardino dei semplici

Preparatevi a vivere un’indimenticabile serata di musica e festa! Domenica 6 luglio, alle 21, Piazza della Molinella a Faenza si trasformerà nel palcoscenico dell’evento più atteso dell’estate: il grande concerto dei 50 anni di carriera de "Il Giardino dei Semplici". Una band che ha scritto pagine importanti nella storia musicale italiana, con successi intramontabili. Non mancate: l’ingresso è libero! Venite a celebrare mezzo secolo di musica, emozioni e amicizia.

Domenica 6 luglio, dalle 21 in Piazza della Molinella a Faenza, arriva a il grande concerto dell’estate con il tour dei 50 anni di carriera de "Il Giardino dei Semplici", una pop band che ha fatto la storia della musica con successi come Tu ca nun chiagne e M’Innamorai. L'ingresso è libero. Info. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: concerto - piazza - anni - carriera

Torna in piazza Saffi il concerto estivo di Radio Bruno - Torna in piazza Saffi il Yoga Radio Bruno Estate, il concerto estivo di Radio Bruno. Mercoledì 2 luglio, l'incantevole centro storico di Forlì ospiterà gratuitamente i grandi protagonisti della musica internazionale.

Sal Da Vinci celebra oltre quarant'anni di carriera con un concerto in Piazza del Plebiscito https://nap.li/HSQW Vai su Facebook

Un concerto in piazza per festeggiare i 50 anni di carriera della band Il giardino dei semplici; Napoli Città della Musica: Sal Da Vinci celebra oltre quarant’anni di carriera con un concerto in Piazza del Plebiscito; Concerto gratuito a Piazza Mercato per i 50 anni di carriera di Enzo Avitabile: sul palco anche De Gregori e Jovanotti.

Concerto gratuito a Piazza Mercato per i 50 anni di carriera di Enzo Avitabile: sul palco anche De Gregori e Jovanotti - Ci saranno anche Lorenzo Jovanotti e Francesco De Gregori al concerto speciale di Enzo Avitabile in Piazza Mercato a Napoli, domenica prossima, 29 giugno. Si legge su msn.com

Armato, “Siamo felici di celebrare i 50 anni di carriera di un artista straordinario come Enzo Avitabile” - “Siamo felici di celebrare i 50 anni di carriera di un artista straordinario come Enzo Avitabile, con un grande concerto in Piazza Mercato, unendo musica, ... Segnala napolivillage.com