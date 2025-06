un commovente fabio fognini lotta per 4 ore e mezza contro alcaraz e saluta wimbledon tra gli applausi scroscianti del pubblico

Un’emozione che resterà impressa nei cuori di tutti gli appassionati di tennis: Fabio Fognini, a 38 anni, ha regalato uno spettacolo indimenticabile a Wimbledon, sfidando per 4 ore e 27 minuti il giovane e talentuoso Alcaraz. Un duello epico, tra tecnica e cuore, culminato con un saluto applauditissimo dal pubblico. La sua determinazione ha scritto un’ultima pagina memorabile nel Tempio del tennis, lasciando un’eredità di passione e coraggio.

Uno spettacolo inatteso di 4 ore e 27 minuti di gioco. Solo applausi per Fabio Fognini che a 38 anni si è congedato dal Tempio del tennis a Wimbledon come praticamente nessuno poteva immaginarsi. Il ligure, in una versione extra-lusso, ha impegnato severamente lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo), campione in carica, in una sfida dagli altissimi contenuti tecnici. L’iberico ha dovuto soffrire per larga parte della partita le invenzione di Fabio, ma nel suo ormai consueto quinto parziale ha dilagato sullo score di 7-5, 6-7, 7-5, 2-6, 6-1. Una standing ovation per l’azzurro, pienamente meritata, fatta di vincenti e numeri da circo. 🔗 Leggi su Oasport.it