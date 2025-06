Un Boccanegra all' altezza

L'occasione era ghiotta, potendo contare come fondale e parziale scenografia sull'Amerigo Vespucci colà ormeggiata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un "Boccanegra" all'altezza

In questa notizia si parla di: boccanegra - altezza - occasione - ghiotta

Un Boccanegra all'altezza.

Un "Boccanegra" all'altezza - L'occasione era ghiotta, potendo contare come fondale e parziale scenografia sull'Amerigo Vespucci colà ormeggiata ... Come scrive ilgiornale.it

Simon Boccanegra fa ringiovanire Muti | MilanoFinanza News - 2013 del Teatro dell'Opera di Roma con Simon Boccanegra di Verdi (in scena fino all'11 dicembre). Scrive milanofinanza.it