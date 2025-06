Un boato ed un colpo secco poi la grande paura | i testimoni dai Campi Flegrei

Un boato e un colpo secco hanno scosso i Campi Flegrei, seminando paura tra i residenti. Testimoni oculari come Angela descrivono un inizio con suoni profondi, seguiti da tremori intensi che hanno fatta uscire di corsa le persone di Bacoli e Napoli. Un evento sismico di magnitudo 4.6 ha ricordato a tutti quanto questa zona sia vulnerabile, rendendo ancora piĂą urgente la necessitĂ di monitorare e prepararsi.

"E' iniziato con un suono profondo, come un colpo arrivato da sotto. Poi, il tremore. Non ci ho pensato due volte: ho afferrato le chiavi e sono uscita". Angela abita a Bacoli, a pochi metri dal mare. E' lì che oggi, poco prima dell'una, la terra ha tremato con una magnitudo di 4.6. Una scossa netta, riconoscibile, percepita da tutta la zona flegrea e dai quartieri occidentali di Napoli. "Il pavimento ha oscillato. Ma prima, c'è stato quel rumore. Lo stesso che sento ogni volta, solo piĂą profondo. E' il segnale che qualcosa si muove - racconta Luca, studente universitario nel quartiere napoletano di Fuorigrotta - ormai lo riconosci, anche se speri sempre che non torni". 🔗 Leggi su Iltempo.it