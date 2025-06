UmbriaWine torna a Perugia annunciate le date per l' edizione 2025

Dopo il successo delle precedenti edizioni, UmbriaWine torna a Perugia dal 12 al 14 settembre 2025, portando nel cuore dell’Umbria un’eccellenza enogastronomica tutta da scoprire. L’associazione Open Mind e la Fondazione Perugia si preparano a celebrare il meglio del vino umbro in un’atmosfera unica tra le piazze storiche della città. Un evento imperdibile per gli amanti del buon vino e della cultura locale, che promette di sorprendere ancora una volta.

L’associazione Open Mind annuncia il ritorno di UmbriaWine, con la terza edizione del festival per eccellenza dedicato al vino umbro che si terrà il 12 al 14 settembre nelle iconiche piazze del centro storico di Perugia. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Fondazione Perugia. Dopo il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: perugia - umbriawine - torna - annunciate

UmbriaWine torna a Perugia, annunciate le date per l'edizione 2025.

UmbriaWine torna a Perugia, annunciate le date per l'edizione 2025 - L’associazione Open Mind annuncia il ritorno di UmbriaWine, con la terza edizione del festival per eccellenza dedicato al vino umbro che si terrà il 12 al 14 settembre nelle iconiche piazze del centro ... perugiatoday.it scrive

UmbriaWine scalda i motori per la terza edizione: annunciate le date. Oltre 40 cantine nelle piazze del centro - Il festival perugino dedicato al vino umbro si terrà in centro storico dal 12 al 14 settembre. Come scrive corrieredellumbria.it