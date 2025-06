Umanista stratega innovatrice Enrica Porcari guiderà la transizione digitale del centro europeo più avanzato del mondo Prima donna italiana nel ruolo con una visione etica e globale della tecnologia

Il nuovo capitolo di una storia di innovazione e leadership femminile. Enrica Porcari, umanista e stratega, guiderà la transizione digitale del CERN, il centro più avanzato al mondo, portando una visione etica e globale della tecnologia. A partire da gennaio 2026, questa pioniera italiana scriverà un importante capitolo nella scienza e nell’innovazione, segnando un passaggio simbolico che ispira future generazioni di donne e uomini. Il suo ruolo testimonia come il cambiamento possa arrivare sorprendentemente e con forza.

A volte, il cambiamento arriva con il volto più inatteso. Enrica Porcari, classe 1967, italiana, una laurea in sociologia e un’anima da viaggiatrice instancabile, è stata nominata Chief Information Officer del CERN, l’ Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. È la prima donna a ricoprire questo ruolo e lo farà a partire da gennaio 2026, in un passaggio simbolico di testimone che segue la fine del mandato di Fabiola Gianotti e coincide con l’ingresso alla direzione generale di Mark Thomson. Porcari (Cern): come la tecnologia quantistica rivoluzionerà il mondo X Leggi anche › Kirsty Coventry prima donna alla guida del Comitato Olimpico: al centro, la questione transgender Enrica Porcari, l’umanista che guiderà la rivoluzione digitale del CERN. 🔗 Leggi su Iodonna.it