Ultim’ora Napoli azzurri al 100% su Lucca | ma l’Udinese chiede troppo

Il Napoli accelera deciso sulla pista Lorenzo Lucca, puntando a rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Dopo aver quasi abbandonato la trattativa Nunez, i partenopei concentrano tutte le energie sull’attaccante dell’Udinese, con l’Udinese che però chiede troppo. Una mossa importante che potrebbe dare a Conte un’ulteriore arma per affrontare le sfide future, garantendo una valida alternativa a Lukaku. La trattativa è in pieno fermento: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Importanti aggiornamenti in merito alla trattativa tra Napoli e Udinese: i dettagli. Il Napoli punta tutto su Lorenzo Lucca. Il club partenopeo sfebbra aver quasi abbandonato la pista Nunez er dedicare tutte le energie alla trattativa per l’attaccante italiano dell’Udinese. Un colpo impirtanteche consentirebbe ad Antonio Conte di poter avere un’alternativa valida a Romelu Lukaku. Negli ultimi giorni s sono intensificati sempre di più i contatti tra il Napoli e l’Udinese, e ora sono arrivati importanti aggiornamenti in merito. Napoli, l’Udinese chiede troppo per Lucca: ma gli azzurri non mollano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ultim’ora Napoli, azzurri al 100% su Lucca: ma l’Udinese chiede troppo

