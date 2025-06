Ultim’ora Lang ad un passo! Ultimi dettagli per la chiusura | le cifre

Ultimissime notizie: un passo decisivo verso la chiusura dell’affare Noa Lang con il Napoli. Dopo settimane di trattative, le cifre e gli ultimi dettagli stanno per essere definiti, portando l’olandese classe 1999 a vestire la maglia azzurra. Un colpo di assoluto rilievo che rafforza l’organico di Antonio Conte, pronto a sognare in grande. La fumata bianca è ormai vicina, segnando un nuovo capitolo entusiasmante per i partenopei.

Fumata bianca in arrivo per Noa Lang al Napoli, cifre e dettagli dell’operazione. La trattativa tra il Napoli ed il PSV per Noa Lang sembra ormai arrivata a conclusione. L’olandese classe 1999 vestirà la maglia del Napoli, ormai è questione di dettagli. Si tratta di un colpo importante per il Napoli e per Antonio Conte, che vede arrivare un innesto di rilievo nella rosa. Il tecnico azzurro ha esplicitamente chiesto di rinforzare l’organico per poter arrivare alla prossima, impegnativa, stagione senza farsi cogliere impreparato. Napoli-Lang, le cifre dell’operazione. E la dirigenza partenopea sta cercando di accontentarlo su tutti i fronti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ultim’ora, Lang ad un passo! Ultimi dettagli per la chiusura: le cifre

In questa notizia si parla di: lang - dettagli - cifre - ultim

Dall'Olanda - Napoli, accordo con Noa Lang: cifre e dettagli del contratto - Il Napoli si prepara a rinforzare il suo attacco con l'acquisto di Noa Lang, talento emergente del PSV.

Ultim’ora, salta Lang al Napoli? Il PSV ha alzato il prezzo: ecco le cifre I dettagli nel link del primo commento Vai su Facebook

Ultim'ora su Napoli-Lang da Moretto e Romano: l'accordo con il calciatore è totale I due esperti di calciomercato fanno il punto della situazione anche sulla trattativa con il PSV, con il quale si cerca la quadra definitiva sulle cifre #SSCNapoli #SpazioNapoli Vai su X

Lang-Napoli, Sky conferma: intesa con il PSV, ultimi dettagli per la fumata bianca!; Noa Lang al Napoli, stretta finale: cifre e data dell’annuncio; Noa Lang-Napoli, ci siamo! Operazione chiusa, manca solo l’annuncio: i dettagli – CdS.

ULTIM’ORA/ Di Marzio: “Il Napoli ha l’accordo con Noa Lang”. Cifre e dettagli della trattativa - Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio attraverso un post pubblicato sul suo profilo X, il club partenopeo avrebbe già ... Scrive msn.com

Napoli, è fatta per Lang: cifre, dettagli e arriva anche un nuovo vice Lukaku - Tutto fatto per l'arrivo di Lang al Napoli, ma non solo: cifre finali, dettagli e nuovo nome come vice Lukaku ... Come scrive fantamaster.it