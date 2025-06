Ultimo la scaletta ufficiale del tour negli stadi già sold out

L’attesa è finita: il tour negli stadi di Ultimo, intitolato "Ultimo stadi 2025 – La favola continua", sta lasciando il segno con date già tutte sold out. Dopo il successo di Lignano Sabbiadoro, l’artista si prepara a conquistare Ancona, Milano e Roma, portando sul palco la sua musica e l’energia di una tournée che promette emozioni indimenticabili. La scaletta ufficiale rivelerà presto cosa ci aspetta in queste serate imperdibili, continuate a seguirci!

La scaletta ufficiale del tour negli stadi che vedrà Ultimo protagonista nei prossimi giorni, con tutte le date già sold out da tempo. Ultimo ha debuttato a Lignano Sabbiadoro con il tour Ultimo stadi 2025 – La favola continua, che farà tappa domani 2 luglio allo Stadio del Conero di Ancona, il 5 e il 6 luglio allo Stadio San Siro di Milano, il 10, l’11 e il 13 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, con tutte le date già sold out e altre già annunciate per la prossima estate. La scaletta del tour. “Il bambino che contava le stelle” “Dove il mare finisce” “Colpa delle favole” “Quei ragazzi” “Quando saremo vecchi” “Buongiorno vita” “L’unica forza che ho” “Amati sempre” “Ipocondria” “Sul finale” “Rondini al guinzaglio” “Giusy” “Tutto diventa normaleQuella casa che avevamo in mentePaura mai” “L’eleganza delle stelle” “Occhi lucidi” “I tuoi particolari” “Peter Pan (vuoi volare con me?)” “Ti va di stare bene” “Piccola stella” “La stella più fragile dell’Universo” “Quel filo che ci unisce” “Bella davvero” “Ti dedico il silenzio” “Pianeti” “Alba” “La parte migliore di me” “Il ballo delle incertezze” “Vieni nel mio cuore” “Altrove” “22 settembre” “Sogni appesi” Ultimo – scaletta tour negli stadi 2025. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Ultimo, la scaletta ufficiale del tour negli stadi, già sold out

In questa notizia si parla di: tour - stadi - sold - scaletta

Il trailer di Marra Stadi25, tour negli stadi del rapper Marracash - Marracash ha svelato il trailer di "Marra Stadi25", il suo primo tour negli stadi, previsto per il 6 giugno 2025.

Achille Lauro: Circo Massimo sold out, 29 brani e un finale a sorpresa. Annunciato il live allo Stadio Olimpico di Roma il 10 giugno 2026. Qui la scaletta completa e le info sul tour Leggi l’articolo su http://Allmusicitalia.it Vai su X

Non si ferma e approda pure a Milano il tour negli stadi di Marracash il rapper conquista così anche lo stadio Meazza a San Siro con ben due date: mercoledì 25 giugno (sold out) e giovedì 26 giugno. La scaletta del concerto: https://fanpa.ge/gPn5x Vai su Facebook

Ultimo, la scaletta ufficiale del tour negli stadi, già sold out; Ultimo Tour 2025: tutte le canzoni in scaletta, tra emozioni e sorprese; Ultimo debutta a Lignano: su di un palco a forma di chiave e con 30 canzoni in scaletta.

Ultimo, al via il quarto tour negli stadi: la scaletta - Ieri sera il cantautore romano ha dato il via dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro al suo nuovo tour, il quarto consecutivo negli stadi, dopo quelli del 2022, del ... Lo riporta rockol.it

Ultimo Tour 2025: tutte le canzoni in scaletta, tra emozioni e sorprese - Debutto sold out a Lignano Sabbiadoro per il nuovo tour 2025: una scaletta che è un manifesto generazionale È partito tra le luci, le urla e le lacrime lo Stadi Tour 2025 di Ultimo, intitolato La ... Riporta msn.com