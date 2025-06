Ultimo in concerto allo Stadio Olimpico | la scaletta delle canzoni

L’attesa sta per finire: Ultimo torna a incantare il pubblico romano con il suo concerto allo Stadio Olimpico, un evento imperdibile per i fan di tutto il mondo. Dopo aver conquistato milioni di ascolti e venduto ogni biglietto in pochi istanti, il cantante romano promette un’esibizione indimenticabile ricca di emozioni e sorprese. Scopriamo insieme le date e la scaletta delle canzoni che faranno vibrare il cuore degli spettatori, perché questa sera la musica sarà protagonista assoluta.

A volte le favole si realizzano e quella di Ultimo continua, giorno dopo giorno. Da anni il cantante romano è uno degli artisti più ascoltato, i suoi concerti sono sold out e i suoi brani conquistano milioni di views. Testi emozionanti, toccanti che lasciano il segno, tra poco tornerà allo Stadio Olimpico e sarà un vero spettacolo. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla scaletta. Ultimo allo Stadio Olimpico: date e scaletta. Il 10 e l’11 luglio 2025 Ultimo si esibirà allo Stadio Olimpico. Le due serate sono sold out e c’è chi spera in un biglietto dell’ultimo minuto. Intanto, si attende la scaletta ufficiale ma vi sono buone probabilità che sia molto simile a quella dello scorso anno. 🔗 Leggi su Funweek.it

