Ultimo in concerto al Del Conero | le info su viabilità chiusure navette e parcheggi

Se sei un appassionato di musica e desideri vivere questa fantastica serata senza stress, ecco tutte le informazioni sulla viabilità, chiusure, navette e parcheggi per il concerto di Ultimo al Del Conero il 2 luglio. Prepara la tua notte all’insegna dei grandi artisti e scopri come muoverti al meglio per non perdere neanche un minuto di questa emozionante tappa marchigiana del tour “Stadi 2025”.

ANCONA – Dopo le esibizioni di Zucchero e Pinguini Tattici Nucleari, tutto è pronto per il concerto del “Del Conero” del 2 luglio, quando nel capoluogo dorico arriverà Ultimo nella sua unica tappa marchigiana del tour “Stadi 2025”, che ha fatto registrare il sold put in tutte le date (biglietti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

