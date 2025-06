Ultimo giro in volata a Rieti Sofia Marcucci si laurea campionessa italiana nei 2000 siepi Allievi

È stata una giornata storica allo stadio di Rieti, dove Sofia Marcucci ha scritto un nuovo capitolo nella storia dell'atletica giovanile. Con determinazione e orgoglio, la giovane atleta della iloverun Athletic Terni si è laureata campionessa italiana nei 2000 siepi allievi, stabilendo un record regionale e conquistando l’ottavo miglior tempo di sempre in Italia. È un traguardo che conferma il suo talento e la sua dedizione, e le permette di guardare al futuro con nuovi orizzonti.

A Rieti per la 60esima edizione dei campionati italiani giovanili impresa di Sofia Marcucci della iloverun Athletic Terni che si laurea campionessa italiana Allievi nei 2000 siepi con il tempo di 6:54.13, nuovo record regionale e ottavo tempo italiano di sempre nella distanza. Quella allo stadio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Caligiana-Marcucci oro, Castellani-Patumi argento - Vince la prima serie dei 1500 con un grande finale e chiude ottavo Gabriele Pacelli (#iloverun Athletic Terni) che firma il personale con 4:01. fidal.it scrive

