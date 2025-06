Ultimissime Juve LIVE | pronti almeno cinque cambi per il Real Madrid novità sul futuro di Vlahovic

Benvenuti alle ultime notizie dalla Juventus in tempo reale, un aggiornamento costante su tutte le novità che coinvolgono il mondo bianconero. Dai cinque cambi annunciati contro il Real Madrid alle ultime indiscrezioni sul futuro di Vlahovic, la redazione di JuventusNews24 vi tiene sempre informati. Restate con noi e scoprite cosa riserva il giorno per i tifosi juventini, perché ogni dettaglio può fare la differenza nel destino di una squadra leggendaria.

Ultimissime Juve LIVE – 30 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 29 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 28 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 27 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 26 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 giugno 202 5. Vlahovic Juventus, c'è tensione: al rientro in Italia l'incontro che deciderà il futuro del serbo.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Boyomo Juventus, bianconeri pronti a fare sul serio: ultime; La Juventus si affida a Chiellini per rilanciarsi: Barzagli e Bonucci pronti a tornare in bianconero; Wesley Juventus, bianconeri pronti ora ad alzare il pressing.

Pagina 3 | Una Juve intera in vendita: la lista degli undici giocatori pronti a salutare - Da Perin a Milik, c’è una formazione che ha le valigie in mano. Come scrive tuttosport.com

Massimo Pavan: “La Juve sta prendendo una punta ma alla fine ne serviranno almeno ancora una o due” - Massimo Pavan: “La Juve sta prendendo una punta ma alla fine ne serviranno almeno ancora una o due, se arriva David bisogna capire la situazione a Kolo Muani e Vlahovic. Come scrive tuttojuve.com