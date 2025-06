UIIP-Biogem non si ferma | formazione anche in estate

Anche in estate, mentre molti si concedono relax e divertimento, il programma UIIP-Biogem non si ferma. Circa 40 giovani appassionati di ICT, SAP e Digital Analytics proseguono il loro percorso formativo tra approfondimenti e progetti innovativi. Un impegno che dimostra come la passione per l’apprendimento non conosca pause, anche nei mesi più caldi dell’anno. E questa è solo l’inizio di un viaggio ricco di opportunità e crescita professionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Anche in piena estate continuano le attività del programma UIIP-Biogem. Tempo di mare, relax e vacanze per molti giovani, ma (almeno per ora) non per i circa 40 partecipanti alla 67° edizione del programma UIIP-Biogem. Il percorso, orientato alla formazione di profili in ambito ICT (con particolare riferimento all'area SAP e Digital Analytics), ha avuto inizio l'11 giugno e continuerà fino al primo giorno di agosto, per poi riprendere il 26 dello stesso mese, e andare avanti fino al 19 settembre, data in cui terminerà la fase d'aula. «A quel punto – sottolinea il coordinatore di UIIP Biogem, Andrea Di Maso – si apriranno le porte dell'azienda per i 40 giovani laureati provenienti da varie regioni d'Italia».

In questa notizia si parla di: uiip - biogem - formazione - estate

