UIIP-Biogem le attività estive della 67° edizione

L’estate è il momento perfetto per il relax e il divertimento, ma per circa 40 giovani partecipanti alla 67ª edizione del programma UIIP-Biogem, l’estate è anche un’occasione di crescita professionale. Con focus su ICT, SAP e Digital Analytics, questo percorso formativo si distingue per la sua intensità e innovazione. E mentre molti si godono le vacanze, loro stanno costruendo le competenze che apriranno future porte nel mondo digitale.

Tempo di mare, relax e vacanze per molti giovani, ma (almeno per ora) non per i circa 40 partecipanti alla 67° edizione del programma UIIP-Biogem. Il percorso, orientato alla formazione di profili in ambito ICT (con particolare riferimento all’area SAP e Digital Analytcis), ha avuto inizio l’11. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: uiip - biogem - edizione - attività

UIIP-Biogem non si ferma: formazione anche in estate - Anche in estate, mentre molti si concedono relax e divertimento, il programma UIIP-Biogem non si ferma.

UIIP-Biogem, le attività estive della 67° edizione; Programma UIIP Biogem: un modello consolidato per l’inserimento di giovani in azienda; Corsi UIIP-Biogem, raggiunto ancora una volta il 100% di placement.