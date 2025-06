Ufficio bilancio Usa | Con la nuova legge di spesa di Trump 12 milioni di americani senza copertura sanitaria

L’ufficio bilancio degli USA si trova al centro di un tetro scenario: la recente legge di spesa di Trump ha lasciato oltre 12 milioni di americani senza copertura sanitaria. Tra polemiche sui dazi e attacchi alla Fed, il clima politico è più teso che mai. In questo contesto, le decisioni future potrebbero cambiare radicalmente il volto dell’economia americana, lasciando il mondo intero a scrutare ogni mossa con grande attenzione.

Trump: "Sui dazi non credo servirà prorogare la scadenza". Nuovo attacco alla Fed: "Tutti sono meglio di Powell". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ufficio bilancio Usa: "Con la nuova legge di spesa di Trump 12 milioni di americani senza copertura sanitaria"

