Ufficiale il difensore Romano è un nuovo calciatore del Benevento

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo quella di Francesco Salvemini è arrivata l’ufficialità anche del tesseramento del difensore Raffaele Romano che da oggi è un nuovo calciatore del Benevento. Qualche giorno fa il direttore tecnico Carli aveva posto in essere un vero e proprio blitz in Puglia in casa dell’Audace Cerignola per mettere i primi due tasselli della Strega che verrà . “ Il Benevento Calcio – si legge nelle nota – comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Raffaele Romano. Il difensore, classe 2005, arriva dall’Audace Cerignola e resterà legato al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028?. 🔗 Leggi su Anteprima24.it