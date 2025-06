Ufficiale | Daniele Faggiano è il nuovo direttore sportivo della Salernitana

Con entusiasmo, la Salernitana annuncia l’ingresso di Daniele Faggiano come nuovo direttore sportivo, un colpo di mercato che promette di rivoluzionare il futuro della squadra. Con un contratto biennale fino a giugno 2027, Faggiano si prepara a portare nuova linfa e strategia nel club. Oggi alle 17, sarà presentato ufficialmente allo stadio Arechi, segnando l’inizio di una nuova era.

Daniele Faggiano è il nuovo direttore sportivo della Salernitana. Ha firmato un contratto biennale - scadenza giugno 2027 - e sarà presentato oggi, 30 giugno, alle ore 17, allo stadio Arechi. La Salernitana nel comunicato di annuncio scrive che entrerà ufficialmente in carica da domani, primo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

