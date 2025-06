UFFICIALE | chiudono i canali Warner Bros Discovery come Eurosport e i canali in chiaro su Sky

Brutte notizie per gli appassionati di intrattenimento: Warner Bros. Discovery chiude ufficialmente i suoi canali, tra cui Eurosport e Discovery Channel, su Sky a partire da questa notte. Dopo settimane di attese e indiscrezioni, la decisione è ormai definitiva. Se sei un fan di sport e documentari, preparati a dover cercare nuove fonti di intrattenimento, perché da oggi questi canali non saranno più disponibili sulla tua piattaforma preferita.

Dopo giorni e giorni, di indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità : i canali Warner Bros. Discovery (come Eurosport, Discovery Channel e i canali in chiaro) su Sky non saranno più visibili a partire dalla mezzanotte di oggi (01072025). L’app discovery+ non sarà più disponibile sul tuo Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. I canali di Eurosport . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - UFFICIALE: chiudono i canali Warner Bros. Discovery (come Eurosport e i canali in chiaro) su Sky

