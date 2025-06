UFC Corner #249 El Matador de leyendas

Benvenuti appassionati di MMA e UFC, da Cagliari alla T-Mobile Arena di Las Vegas: sono Giammarco Ibba e vi accompagno nell’episodio numero 249 di UFC Corner, in occasione dell’International Fight Week. Tra incontri ad alto tasso di adrenalina come Topuria contro Oliveira e il combattimento tra Talbott e Lima, ci immergeremo in un mondo di emozioni e sfide memorabili. Preparatevi a un viaggio nel cuore pulsante della MMA, perché le grandi battaglie stanno per iniziare!

Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore alla T-Mobile Arena di Las Vegas in Nevada, vi dà il benvenuto all’appuntamento numero 249 con UFC Corner, oggi sui vostri schermi in occasione dell’International Fight Week, l’attesissimo UFC 317: Topuria Vs Oliveira. Bantamweight bout: Payton Talbott Vs Felipe “Django Boy” Lima Diamo inizio alle danze coi due giovani dei gallo in cerca d’affermazione: lo scontro parte in piedi, dove Lima riesce a misurare bene la distanza per colpire l’avversario con un paio di Overhands che non paiono, tuttavia, infliggere alcun danno significativo, che nessuno dei due trova neanche a terra, dove il vantaggio pende leggermente dalla parte di Lima, in un round estremamente equilibrato e difficile da assegnare con decisione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net