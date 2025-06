Ue-Usa accordo sui dazi in vista | si punta al 10% Missione per i negoziati

L'ombra di un accordo sui dazi si fa sempre più concreta, con l'Europa che accelera i negoziati per una risoluzione entro il 9 luglio. La corsa contro il tempo vede la possibilità di un'intesa già questa settimana, con un target del 10%, seguendo l'esempio dell’accordo con la Gran Bretagna. La partita è serrata, e il cerchio si stringe: quale sarà il prossimo passo?

Il cerchio si stringe. La Commissione europea punta a chiudere la partita dei dazi entro il 9 luglio, quando scadrà la sospensione Usa delle tariffe reciproche. L'accordo potrebbe arrivare già questa settimana e potrebbe chiudersi sulla percentuale del 10%, sulla scia dell'intesa raggiunta con la Gran Bretagna. Dal vertice Ue della scorsa settimana è emerso chiaramente come molti Paesi, a cominciare da Germania e Italia, si siano espressi per chiudere il prima possibile, per evitare a imprese e mercati il prolungarsi dell'incertezza. Un accordo-quadro che poi sarà definito meglio in un secondo momento, magari con le misure compensative auspicate dal presidente francese Emmanuel Macron, che spinge invece per 'far pagare' agli Usa eventuali disparità tariffarie. 🔗 Leggi su Iltempo.it