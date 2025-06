Ue nuovo accordo con l' Ucraina su importazioni dei prodotti agricoli

L'Unione Europea e l'Ucraina si avvicinano a un nuovo entusiasmante capitolo delle loro relazioni commerciali, siglando un accordo di principio sul libero scambio, con un focus particolare sulle importazioni agricole. Questa alleanza promette di rafforzare i legami e aprire nuove opportunitĂ di crescita per entrambe le parti, segnando una svolta significativa nel panorama economico europeo. La firma di questo accordo rappresenta un passo deciso verso una collaborazione piĂą stretta e prospera tra UE e Ucraina.

Bruxelles, 30 giu. (askanews) - L'Unione Europea ha raggiunto un "accordo di principio" con l'Ucraina sul libero scambio, in particolare sul delicato dossier delle importazioni dei prodotti agricoli. "Questo accordo apre un nuovo capitolo nelle relazioni commerciali tra UE e Ucraina", ha dichiarato il Commissario europeo per il Commercio, Maros Sefcovic, da Bruxelles. "Questo accordo apre un nuovo capitolo nelle relazioni commerciali tra UE e Ucraina. Definisce un quadro prevedibile e reciproco a lungo termine, a vantaggio di esportatori, imprese e agricoltori di entrambe le parti, e rafforza il percorso dell'Ucraina verso l'adesione all'UE". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ue, nuovo accordo con l'Ucraina su importazioni dei prodotti agricoli

