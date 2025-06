' Ue disposta a accettare dazi al 10% ma punta a esenzioni'

L’Unione Europea si mostra aperta a un accordo commerciale con gli Stati Uniti, accettando tariffe del 10% su molte esportazioni, ma con l’obiettivo di ottenere esenzioni e riduzioni su settori strategici come farmaceutica, alcol, semiconduttori e aeronautica. La trattativa si infiamma tra richieste di tutela e desiderio di liberare il commercio su settori chiave, aprendo uno scenario complesso che potrebbe ridefinire le relazioni transatlantiche. La partita è ancora tutta da giocare.

L'Ue è disposta ad accettare un accordo commerciale con gli Stati Uniti che includa una tariffa universale del 10% su molte delle sue esportazioni, ma vuole che gli Stati Uniti si impegnino a ridurre le aliquote su settori chiave quali la farmaceutica, l'alcol, i semiconduttori e gli aerei commerciali. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'Ue sta inoltre spingendo gli Stati Uniti a introdurre quote ed esenzioni per ridurre le tariffe del 25% di Washington su automobili e componenti automobilistiche, nonché la tariffa del 50% su acciaio e alluminio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'Ue disposta a accettare dazi al 10% ma punta a esenzioni'

