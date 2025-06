Ucraina Zelensky annuncia la svolta sulle mine antiuomo | Difesa contro Russia

In un momento cruciale, l’Ucraina di Zelensky prende una decisione storica: il ritiro dalla Convenzione di Ottawa, segnando una svolta decisiva nella difesa contro le minacce della Russia. Una mossa che solleva interrogativi e apre nuovi scenari sul fronte bellico, dimostrando come la guerra continui a ridefinire le regole e le strategie internazionali. Scopriamo insieme cosa significa questa scelta per il futuro del paese e della regione.

Volodymyr Zelensky annuncia ufficialmente il ritiro dell'Ucraina dalla Convenzione di Ottawa, il trattato internazionale che vieta l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento delle mine antiuomo. In un videomessaggio rivolto alla comunità internazionale, il presidente ucraino spiega le ragioni della scelta, sottolineando che si tratta di una decisione strategica legata alla guerra in corso.

