Ucraina Zelensky annuncia la svolta sulle mine antiuomo | Difesa contro Russia – Video

L'Ucraina fa un passo decisivo: Zelensky annuncia l'uscita dalla Convenzione sulle mine antiuomo, una scelta che potrebbe cambiare gli equilibri sul campo. Con un messaggio video, il presidente sottolinea la complessità di questa decisione, evidenziando come la Russia, mai aderente, renda ancora più urgente questa svolta. Una mossa strategica che pone nuove sfide e opportunità nella lotta per la difesa del paese, lasciando il mondo a chiedersi quali siano le ripercussioni a lungo termine.

(Adnkronos) – L'Ucraina esce dalla Convenzione che vieta l'uso delle mine antiuomo. E' il presidente Volodymyr Zelensky ad annunciare la decisione con un messaggio video. "Siamo consapevoli delle conseguenze, soprattutto in tempo di guerra", dice. "La Russia non ha mai aderito alla Convenzione e per chi confina con la Russia le mine antiuomo spesso sono .